Киев ответил на заявления МИД Польши о Бандере

Заявления главы МИД Польши Витольда Ващиковского о том, что страна может наложить вето на возможное вступление Украины в ЕС требует реакции со стороны украинского Министерства иностранных дел. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины Маркиян Лубкивский.

«Без сомнения, такие слова требуют реакции МИД Украины, я надеюсь, что наше внешнеполитическое ведомство вызовет посла Польши для объяснений», — заявил он в эфире телеканала «112 Украина».

Он также отметил, что украинскому послу в Польше стоит «совершит визит в министерство» и тоже потребовать объяснений.

При этом он подчеркнул, что до вступления Украины в ЕС ещё далеко.

«Пройдёт много времени, очевидно, поменяется ещё не один Ващиковский и ситуация будет меняться», — заключил дипломат.