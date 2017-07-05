Ученые рассказали, что считается изменой

Шотландские исследователи сообщили, что им удалось выяснить, что можно считать изменой, а что нет.



Ученые-психологи задались вопросом о том, что можно считать изменой, а что нельзя, поскольку мнения на этот вопрос могут быть разными. Так, например, не все одинаково относятся к поцелуям, некоторые считают, что это можно считать изменой, а другие говорят о том, что поцелуй — это еще не измена.



Оказалось, что отношение к этому вопросу разные у мужчин и женщин. Было доказано, что каждый пятый мужчина не считает такое проявление нежности изменой, равно как и каждая десятая женщина, передает Daily Mail.



Опрос показал, что, в целом, мужчины относятся намного лояльнее к контактам с другим партнером, чем женщины, которые ожидаемо оказались более ревнивыми и они намного внимательнее относятся ко всем контактам своего партнера с другими людьми. Хотя в любом случае этот вопрос оказался очень индивидуальным. В опросе приняли участие пять тысяч человек, которые рассказывали о том, что они считают изменой, а что нет.



Две трети участников сообщили, что сразу же расстанутся с предавшим их партнёром. При этом, треть добровольцев отметили, что они встречались ранее с изменой. 9% респондентов подозревают в неверности свою вторую половинку.



При этом, почти половина опрошенных заявила, что считает изменой даже флирт с другим человеком, не говорят уже о поцелует.

