Новейший танк "Армата", который сейчас готовят к началу серийного производства в РФ, абсолютно защищен от любых известных на данный момент противотанковых средств.



Об этом сообщается в годовом отчете "Уралвагонзавода".



"Это принципиально новая и полностью российская разработка. В машине применены беспрецедентные конструкторские решения, в частности, башня Т-14 необитаема. Броня "Арматы" способна выдержать попадание любого существующего противотанкового средства. Танк оборудован активной и динамической защитой, оснащен дистанционно управляемым боевым модулем с мощной пушкой и автоматической системой перезарядки", - говорится в сообщении.





Кроме того, боевая машина пехоты на гусеничной платформе "Армата" Т-15 является самой высокозащищенной тяжелой БМП в мире, утверждается в отчетности УВЗ . "Она оснащена дистанционно-управляемым универсальным боевым модулем. Отличительная особенность новых бронемашин Научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" - это противоминная конструкция корпусов, которая защищает экипаж с возимым десантом от подрыва даже мощных фугасов, а также наличие комплексов активной защиты", - отметили в компании.