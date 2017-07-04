Обзор зарубежных СМИ: Тайная охота на «иностранцев» в Киеве

В Киеве полиция открыла тайную охоту на «иностранцев»

Киевская полиция начала охоту за автомобилями с иностранными номерами. Как пишут «Вести-Украина» , власти дали негласную установку отлавливать такие авто за неправильную парковку или нарушение ПДД и отправлять на штрафплощадку.

По данным издания, это нужно, чтобы составить базу «иностранцев» – выяснять личность владельца и законность привоза авто на Украину. По словам автоюриста Вадима Володарского, незарегистрированных автомобилей с иностранными номерами на Украине около 2 миллионов. Однако поголовная проверка документов для создания единой базы «иностранцев» проблему не решит, а, напротив, чревата возвращением взяток.

Существует ли предел человеческой жизни?

Несколько генетиков, которые провели в прошлом году исследование долгожителей, сделали вывод, что предел человеческой жизни был достигнут в 1995 году и больше не увеличится. Предполагалось, что за редкими исключениями «порог» человеческой жизни – 115 лет. Однако эти выводы раскритиковали многие ученые, занимающиеся проблемами старения, пишет El Confidencial

Так, датчанин Мортен Розинг, сотрудник Центра здоровой старости при Копенгагенском университете, считает, что конец человеческой жизни генетически не запрограммирован. Кроме того, к этому следует добавить постоянный рост продолжительности жизни. Канадские ученые повторно проанализировали изменения в продолжительности жизни людей за последние 50 лет и пришли к выводу, что человечество пока не достигло предела жизни. Есть достаточно высокая вероятность, что уже к 2050 году некоторые люди будут преодолевать 120-летний рубеж.

Кто воюет за политиков на Украине

Крупные политические силы на Украине создали целые батальоны, которые работают на различных акциях и отстаивают интересы партий. «Вести-Украина» выясняли, каковы расценки радикалов.

Как рассказали изданию представители радикальных кругов, каждый раз, когда нужно собрать митинг, партийцы обращаются к «контактным лицам», а те уже собирают массовку и оговаривают стоимость акции. Например, для стычек вокруг строек в Киеве свозят спортсменов со всей Украины. Ребятам платят за несколько часов по 400–600 грн, говорится в статье.

Русский Лас-Вегас для азиатов

На восточном побережье России, на дальнем Востоке, в темном лесу стоит казино, которое является попыткой местных властей получить доступ к богатству Китая, Японии и Южной Кореи, пишет The New York Times . Власти во Владивостоке надеются, что всего в Tigre de Cristal будет построено восемь мест для азартных игр, и это будет крупнейший в России игровой комплекс.

Издание пишет, что строительство казино финансирует в основном гонконгская компания Summit Ascent и китайские фирмы, вкладывающие в комплекс наибольшую часть средств. И это отличный пример, как российские власти пытаются превратить дальневосточный регион в образец «российского разворота на восток». Отмечается, что россияне тоже могут играть в Tigre de Cristal по предъявлении паспорта и регистрации. Правда, в настоящее время здесь есть проблемы с инфраструктурой: зону казино с владивостокским аэропортом соединяет новое шоссе, но на конечном отрезке оно превращается в грунтовую дорогу.

Вся правда о любовнице Гитлера

Об Адольфе Гитлере написаны тысячи книг, в которых для его личной жизни находится мало места. ABC.es пишет о том, какой на самом деле была последняя женщина фюрера.