Россиянка с самыми длинными ногами в мире
29-летняя россиянка Екатерина Лисина подала заявку в Книгу рекордов Гиннесса, чтобы получить звание обладательницы самых длинных ног в мире. Рост бывшей баскетболистки сборной России — 205,7 см, а длина её ног — 133 см. На данный момент этот «титул» принадлежит другой экс-баскетболистке — Светлане Панкратовой (132 см). Между тем, Лисина уже занесена в Книгу рекордов России как самая высокая женщина страны, а также как обладательница самой большой женской стопы
11:07 фоторепортаж
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