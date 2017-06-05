Россиянка с самыми длинными ногами в мире

29-летняя россиянка Екатерина Лисина подала заявку в Книгу рекордов Гиннесса, чтобы получить звание обладательницы самых длинных ног в мире. Рост бывшей баскетболистки сборной России — 205,7 см, а длина её ног — 133 см. На данный момент этот «титул» принадлежит другой экс-баскетболистке — Светлане Панкратовой (132 см). Между тем, Лисина уже занесена в Книгу рекордов России как самая высокая женщина страны, а также как обладательница самой большой женской стопы
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