Скворцова взяла реабилитацию губернатора Кемеровской области под личный контроль

«На сегодняшний день состояние губернатора стабильное, он чувствует себя хорошо. Реабилитационный процесс проходит под контролем Министерства здравоохранения РФ и лично министра Скворцовой», — рассказал собеседник агентства.

Он также отметил, что решение об отправке Тулеева в Москву было принято по инициативе Скворцовой после видеоконференции с главой Кемеровской области. Весь запланированный врачами Кузбасса объем реабилитационных мероприятий был выполнен по графику, губернатор прошел все процедуры.

3 июля газета «Коммерсантъ» сообщила, что губернатор Кемеровской области Аман Тулеев был доставлен в Москву и проходит в одной из столичной клиник реабилитацию после операции на позвоночнике. Губернатор был доставлен в Москву в субботу. Перенесшего операцию в Германии Тулеева на носилках погрузили на борт самолета МЧС на кемеровском аэродроме, после чего отправили в столицу.

22 июня сообщалось, что Тулеев, который перенес многочасовую операцию на позвоночнике в немецкой клинике, продолжит реабилитацию в одном из медицинских учреждений Кемерово. По словам врачей, больничный режим не помешает ему работать.

20 июня «Коммерсантъ» сообщил о том, что Тулеев во второй раз за месяц продлил начавшийся 22 мая отпуск. В областной администрации заявили, что губернатор не планирует просить президента о досрочной отставке, а намерен исполнять свои обязанности до конца губернаторского срока, который истекает в 2020 году.

Аман Тулеев возглавил Кемеровскую область в 1997 году. В сентябре 2015-го он был избран главой региона в пятый раз, набрав более 96 процентов голосов.