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«Запрещенное» в Москве лето вернется во вторник
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Следующая неделя порадует жителей Москвы теплом в 25 градусов. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на прогнозы столичных синоптиков Гидрометцентра России.
Как отметила главный специалист центра Марина Макарова, в регионе сохранятся небольшие и кратковременные дожди.
Теплее будет на следующей неделе, но азиатской жары ждать не стоит, температура ожидается примерно на уровне климатической нормы — Марина Макарова.
Она добавила, что во вторник, 11 июля, температура в Москве достигнет отметки в +25 градусов. Аналогичный диапазон температур сохранится до конца следующей недели.
Ранее синоптики подсчитали «погожие деньки» в июле. Всего несколько жарких дней стоит ожидать в ближайший месяц. Во второй половине июля и первой декаде августа будет четыре-пять деньков, когда будет стоять погожая, по-настоящему летняя погода.
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