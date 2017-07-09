«Запрещенное» в Москве лето вернется во вторник

Следующая неделя порадует жителей Москвы теплом в 25 градусов. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на прогнозы столичных синоптиков Гидрометцентра России.





Как отметила главный специалист центра Марина Макарова , в регионе сохранятся небольшие и кратковременные дожди.

Теплее будет на следующей неделе, но азиатской жары ждать не стоит, температура ожидается примерно на уровне климатической нормы — Марина Макарова.



Она добавила, что во вторник, 11 июля, температура в Москве достигнет отметки в +25 градусов. Аналогичный диапазон температур сохранится до конца следующей недели.



Ранее синоптики подсчитали «погожие деньки» в июле. Всего несколько жарких дней стоит ожидать в ближайший месяц. Во второй половине июля и первой декаде августа будет четыре-пять деньков, когда будет стоять погожая, по-настоящему летняя погода.