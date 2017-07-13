СМИ узнали о предложенном Киевом компромате на Трампа

Источники телеканала в Демпартии указывают, что украинские чиновники были готовы передать компрометирующую Трампа информацию сотрудникам Нацкомитета партии. CNN сообщает, что эти данные затрагивали руководителя предвыборной кампании Трампа Пола Манафорта , ранее являвшегося советником бывшего президента Украины Виктора Януковича

В Демократической партии обвинения в сговоре с Киевом опровергли и заявили, что за последние годы не контактировали с представителями правительств иностранных государств.

Ранее в среду официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила о сговоре представителей Демократической партии США и властей Украины. «Если и есть какое-либо свидетельство сговора, так это между национальным комитетом Демократической партии и украинским правительством », — сказала она.

11 июля Белый дом обвинил украинские власти во вмешательстве в предвыборную кампанию в США в 2016 году. «Имеет смысл обратить внимание на прямую координацию Национальным комитетом Демократической партии исследований о своих оппонентах с посольством Украины. Это не обвинение, это официально предпринятое демократами действие», — указала она. — «Никто из присутствующих не видит в этом большой проблемы», — сказала Сандерс.