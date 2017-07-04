Трамп после очередного ракетного запуска КНДР призвал Китай принять жесткие меры

Президент США Дональд Трамп призвал Китай принять жесткие меры по отношению к КНДР после очередного ракетного запуска Пхеньяна.

Об этом американский лидер написал в понедельник в своем Twitter.

"Северная Корея только что запустила очередную ракету. Этот парень может сделать что-то лучшее со своей жизнью? Не могу поверить, что Япония и Южная Корея продолжат с этим мириться. Может быть, Китай предпримет жесткий шаг по отношению к Северной Корее и покончит с этой бессмыслицей раз и навсегда!" - написал глава государства.

Ранее генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что КНДР запустилабаллистическую ракету из района западного побережья в 09:39 по местному времени (03:39 мск). Она, по его словам, пролетела 40 минут и упала, вероятно, в исключительной экономической зоне Японии в Японском море. Сведений об ущербе в связи с этим не поступало.

По предварительным данным, запуск был произведен из района провинции Пхенан-Пукто. Это уже шестой пуск со стороны КНДР с 10 мая, когда новым президентом Южной Кореи стал Мун Чжэ Ин.