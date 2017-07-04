Россия и Китай предложили объявить КНДР мораторий на пуски ракет

Москва и Пекин предложили объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет КНДР, сообщается в совместном заявлении министерств иностранных дел России и Китая по проблемам Корейского полуострова.

«Стороны предлагают <…> КНДР в качестве добровольного политического решения объявить мораторий на испытания ядерных взрывных устройств и тестовые пуски баллистических ракет, а США и Республике Корее соответственно — воздерживаться от проведения крупномасштабных совместных учений», — говорится в заявлении.

Отмечается, что также противостоящие стороны должны приступить к переговорам.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сказал, что эскалация вокруг Северной Кореи может привести к катастрофическому развитию ситуации.

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с НСН прокомментировал запуск.