КНДР заявила о способности своих ракет долететь до любой точки Земли

Северокорейские ракеты могут нанести удар по любой точке земного шара. Об этом говорится в статье Центральная партийной газеты КНДР "Нодон синмун". Материал приурочен к отмечаемому в понедельник дню стратегических войск Корейской народной армии (КНА).

"Стратегические войска КНА способны когда угодно нанести удар по любой точке земного шара", - цитирует РИА Новости текст статьи. По данным газеты, из ста пусков сто будут успешными. Издание утверждает, что благодаря скоростным мобильным пусковым установкам ракеты невозможно засечь.

Прямых угроз нанести удары по американским военным базам, как это было в прошлом, не прозвучало.