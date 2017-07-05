Северная Корея задумала нанести ракетный удар по США в 2017 году

Северная Корея объявила об испытании межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), которая способна нести большую ядерную боеголовку. Об этом сообщает Reuters.

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что успешное испытание недавно разработанной МБР дополнило возможности Пхеньяна относительно стратегического вооружения, включающего в себя атомные и водородные бомбы. Также он подтвердил намерение Северной Кореи разработать ракету, которая могла бы ударить по материковой части США в текущем году, передает Bloomberg