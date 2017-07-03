СМИ узнали имя вероятного врио гендиректора «Почты России»

Временно исполняющим обязанности гендиректора « Почты России » будет назначена Ольга Осина, занимающая в настоящее время пост первого заместителя гендиректора оператора. Об этом пишет Rambler News Service со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Осина курирует в компании финансовые, почтовые и административные вопросы. Она будет руководить «Почтой России» до назначения нового главы ФГУП.

Контракт назначенного на этот пост в 2013 году Дмитрия Страшнова истек 1 июля.