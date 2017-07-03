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Минфин Украины опубликовал письмо Коломойского с просьбой национализировать Приватбанк
Министерство финансов Украины опубликовало письмо, в котором бывшие владельцы Приватбанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов просят национализировать кредитное учреждение.
"16 декабря 2016 бывшие владельцы Приватбанка направили в правительство [письмо] с просьбой осуществить приобретение государством акций банка и принять положительное решение о его дальнейшей капитализации", - сообщает ведомство.
Как уточняет украинский минфин, это было сделано, чтобы избежать банкротства банка. Кроме того, по данным ведомства, Коломойский и Боголюбов обязались содействовать процессу национализации Приватбанка, не препятствовать деятельности банка в будущем и провести реструктуризацию кредитного портфеля до 1 июля 2017 для покрытия убытков государства.
Ранее сообщалось, что правительство Украины должно будет влить в Приватбанк 38,5 млрд грн ($1,5 млрд).
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