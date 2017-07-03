В штате Вашингтон поезд с 250 пассажирами сошел с рельсов

В американском штате Вашингтон пассажирский поезд компании Amtrak сошел с рельсов. Об этом сообщает телеканал CNN.

Как рассказали в спасательной службе, инцидент произошел на побережье городка Юниверсити Плейс рядом с полем для гольфа Чамберс Бэй. С рельсов сошли четыре вагона поезда, в котором находились 250 пассажиров. В результате инцидента жертв нет, с тяжелыми травмами к врачам также не обращались.

Спасатели уточнили, что ни один вагон не оказался в воде.

13 мая в Греции поезд, направлявшийся из Афин во второй по величине город страны Салоники, сошел с рельсов, его локомотив врезался в жилой дом. По уточненной информации, в поезде находились 70 пассажиров и пять человек персонала. Согласно уточненным данным, погибли два человека, еще семеро получили ранения.