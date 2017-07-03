

Главными взяточниками россияне считают врачей. Согласно данным опроса, проведенного ВЦИОМ , антирейтинг коррупционеров возглавили медики, потеснив сотрудников ГИБДД , пишут «Известия»

Социологи 24 и 25 июня 2017 года провели телефонный опрос, приуроченный ко Дню ГИБДД, который отмечается 3 июля. Участие в опросе приняли более тысячи граждан. Россиян спросили, как они оценивают работу инспекции. Из опрошенных 52% сообщили, что они доверяют работникам госавтоинспекции, а 41% респондентов заявили о своем недоверии. Еще 7% не смогли ответить.



По оценкам россиян, в этом году уровень коррумпированности ГИБДД значительно снизился. Ранее ГИБДД занимало первое место в антирейтинге. Так, в 2015 году ее считали самым коррумпированным ведомством 32% респондентов, в 2016 году - 26% опрошенных.



В 2017 году «пальму первенства», по результатам опроса, россияне отдали врачам.