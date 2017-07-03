Самолет с горящим двигателем совершил посадку в американском Денвере

Самолет CRJ700 региональной авиакомпании SkyWest совершил посадку в аэропорту американского Денвера с горящим двигателем. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на информацию аэропорта.

Как сообщается, никто из пассажиров не пострадал. В настоящий момент на месте работают пожарные.

В пресс-службе аэропорта также сообщили, что все взлетно-посадочные полосы после инцидента открыты. Ведется расследование возгорания двигателя воздушного судна. Инцидент не повлиял на работу аэропорта.

Авиакомпания уточнила, что на борту находились 59 пассажиров. Все они были эвакуированы после обнаружения "проблем с двигателем".