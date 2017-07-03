Гарвардский астроном рекомендовал экзопланету для инвестиций в недвижимость

Руководитель отделения астрономии Гарвардского университета (США) Абрахам Лоэб посоветовал экзопланету для покупки недвижимости. Мнение ученого изложено в публикации на сайте arXiv.org.

«Поэтому я советую своим состоятельным друзьям покупать недвижимость на Proxima b, поскольку ее цена, скорее всего, резко вырастет в будущем», — написал специалист в области теоретической астрофизики.

По мнению Лоэба, материнская для экзопланеты Proxima b звезда Проксима Центавра и подобные ему светила «обеспечивают отличные перспективы для жизни в отдаленном будущем, после того, как Солнце умрет и превратится в холодный белый карлик». Также астроном считает перспективной для жизни систему TRAPPIST-1.

Об обнаружении Proxima b, ближайшей к Солнцу землеподобной экзопланеты, стало известно 24 августа 2016 года. Вокруг Проксимы Центавра экзопланета вращается по почти круговой орбите на расстоянии 0,05 астрономической единицы (7,5 миллиона километров). Год на Proxima b длится 11,2 суток. Небесное тело примерно в 1,3 раза тяжелее Земли, а средняя температура его поверхности близка к нулю градусов Цельсия — это всего на 10 градусов ниже, чем у Земли, и на несколько десятков градусов выше, чем у Марса.

Звезда TRAPPIST-1 находится на расстоянии 39,5 светового года от Солнца в созвездии Водолея. На поверхности трех из семи экзопланет, вращающихся вокруг светила, может существовать вода в жидком состоянии.