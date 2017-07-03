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Американский историк считает, что США «несутся в пропасть»
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. США стремительно движутся по направлению к обрыву из-за неолиберализма и рыночных систем, заявил американский историк, философ и лингвист Ноам Хомский в интервью RT.
"Мы несемся в пропасть. А худшая пропасть, которая нас ждет, обусловлена рыночными системами", — подчеркнул профессор. По его словам переход к неолиберализму перенес решения из общественной плоскости на рыночную. Теперь в США интересы капитала, транснациональных корпораций и финансовых институтов стоят выше, чем интересы людей.
"Идеология неолиберализма якобы расширяет наши свободы. На самом деле она насаждает тиранию", — уверен Хомский. Он добавил, что противников неолиберализма клеймили маргиналами и "врагами Америки". "Поразительно, если вы критикуете политический курс — значит вы "враг Америки", — отметил ученый. Он добавил, что такое свойственно только диктатурам, но никак не демократическим государствам.
По словам Хомского, Республиканская партия в США посвятила себя тому, чтобы разрушать жизни людей. "США мчатся к пропасти, в то время как мир пытается что-то сделать", — резюмировал историк.
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