Американский историк считает, что США «несутся в пропасть»

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости . США стремительно движутся по направлению к обрыву из-за неолиберализма и рыночных систем, заявил американский историк, философ и лингвист Ноам Хомский в интервью RT.

"Мы несемся в пропасть. А худшая пропасть, которая нас ждет, обусловлена рыночными системами", — подчеркнул профессор. По его словам переход к неолиберализму перенес решения из общественной плоскости на рыночную. Теперь в США интересы капитала, транснациональных корпораций и финансовых институтов стоят выше, чем интересы людей.

"Идеология неолиберализма якобы расширяет наши свободы. На самом деле она насаждает тиранию", — уверен Хомский. Он добавил, что противников неолиберализма клеймили маргиналами и "врагами Америки". "Поразительно, если вы критикуете политический курс — значит вы "враг Америки", — отметил ученый. Он добавил, что такое свойственно только диктатурам, но никак не демократическим государствам.