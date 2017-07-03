Спикер Рады отметил «тысячелетие» украинского флота

Председатель Верховной рады Андрей Парубий в поздравлении ко дню Военно-морских сил Украины заявил, что флоту страны больше 1 тыс. лет. «Мы отмечаем День украинского военно-морского флота именно в июле по нескольким причинам. Именно в июле 907 года состоялся выдающийся морской поход великого киевского князя Олега на Константинополь», - говорится в обращении на сайте украинского парламента.

История современного украинского флота, по мнению Парубия, отсчитывается с июля 1918 года. Кроме того Парубий выразил уверенность, что украинские военные смогут «вернуть» Крым Украине и «восстановят наши военно-морские базы на полуострове». В апреле капитан первого ранга ВМС Украины, первый заместитель председателя Союза офицеров Украины Евгений Лупаков заявил, что если бы у Украины были подводные лодки, она якобы легко бы разгромила Черноморский флот России.