Турция отбила туристов у Крыма

В Крыму рассчитывают, что в этом году полуостров посетят свыше 5,5 млн туристов. Об этом «Газете.Ru» рассказал министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий . Однако на фоне открывшейся Турции за полгода местные курорты посетили всего 1,3 млн человек. Туроператоры говорят о падении спроса на 30% и невозможности повторить успех 2016 года.

Власти Крыма надеются, что туристический поток на полуостров в 2017-м году достигнет прошлогоднего уровня — свыше 5,5 млн человек.

«Могу сказать точно, что Крым не стал менее популярным. Так, в мае более 50% туристов приехали в Крым впервые. Поэтому мы рассчитываем, что туристический поток по итогам года окажется на уровне прошлого года. В 2016 году на полуострове отдохнуло 5 млн 573,5 тыс. туристов», — рассказал «Газете.Ru» министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий. Правда, по его же словам, по состоянию на 23 июня с начала года в Крыму уже отдохнуло всего 1 млн. 335,5 тыс. туристов, что на 3,8% ниже уровня прошлого года.

А средняя заполняемость работающих отелей и санаториев — всего 52%.

По словам Стрельбицкого, основную часть турпотока составляют российские туристы — в прошлом году их доля составила 83,5%. Остальные иностранцы, в основном из соседних страны — процент гостей из дальнего зарубежья очень небольшой (порядка 4-5%).

Например, в 2016 году Крым посетило порядка 16,5% иностранных туристов, в числе которых большинство — украинцы», — рассказывает министр по туризму.

По его словам, из-за определенных ограничений все иностранные туристы едут не в группах, а индивидуально. «Хотя сейчас они выработали свои модели и схемы путешествий в Крым. Чем больше украинские власти создают преград для пересечения границы между Украиной и Крымом, тем больше украинцев приезжает», — замечает собеседник «Газеты.Ru».

Одним из главных препятствий, которые мешают нарастить турпоток, являются цены на билеты в регион, говорит Стрельбицкий.

«Конечно, когда в Анталию человек летит около 3,5 часов и платит 13 тысяч рублей, а в этот же период в Крым мы едем за 15 тысяч рублей и летим только 2 часа 20 минут, возникает вопрос — почему?» — рассуждает министр.

«Когда 13-го июня я был в Госдуме РФ на комитете, наш знаменитый хоккеист Вячеслав Фетисов привел пример Америки, когда из Нью-Йорка в Майами билет стоит 80 долларов. Надо выстраивать свою модель внутренних перевозок, если мы хотим развивать внутренний туризм, чтобы наши внутренние курорты, наши туристические регионы были заполнены туристами», — замечает министр.

Туроператоры, в свою очередь, говорят о невозможности повторения результатов прошлого года. «Падение спроса на Крым в пределах 30% по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год», — приводит цифры Илья Уманский, генеральный директор компании «Алеан».

Эксперт объясняет прошлогодний всплеск интереса россиян к Крыму закрывшейся Турцией. «В прошлом году эти туристы после закрытия турецкого направления направились на наиболее популярные, информационно поддержанные курорты — в Сочи и Крым», — говорит Уманский. Но как только направление открыли, они вернулись в Турцию.

По данным Ассоциации туроператоров России, если в прошлом году турецкие просторы посетили порядка 800 тысяч россиян, то в этом году Турция может надеяться на показатели 2014 года — 4,5 млн. туристов.

Второй фактор, который охладил интерес россиян к Крыму — неудовлетворительный сервис. «Многие туристы, приехавшие в Крым в прошлом году, были разочарованы. Курорты были не готовы принять людей», — поясняет Уманский.

После присоединения Крыма цены там выросли почти на 30%.

Стрельбицкий признает проблему, но говорит, что ведомство не может регулировать цены. «Это нам запрещено законом. Однако министерство анализирует ситуацию на рынке и доносит эту информацию до бизнеса, чтобы показать, какие могут быть риски, соответственно делать выводы и выстраивать работу. Скажу, что по сравнению с началом годом цены на некоторые объекты упали на 20%. Есть и гостиницы, где снижение цен произошло на 30%», — приводит данные Стрельбицкий.

Он обращает внимание, что турки снизили цену до минимума благодаря госдотациям, хотя сейчас и там цены постепенно начали расти.

«Мы провели анализ цены на турецких курортах и на курортах Крыма на период с июля по август. Выяснилось, что сегодня мы не только конкурентоспособны, но по некоторым позициям у нас цены ниже», — говорит министр. Так, если брать отели примерно одной категории, то цена в Крыму в районе 3629 рублей за двухместный номер с завтраком, а у турецких коллег — 4116 рублей.