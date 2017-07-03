Вертолет со спасателями потерпел крушение в Индонезии

Восемь человек погибли в результате крушения спасательного вертолета на острове Ява в Индонезии. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на информацию властей.

По данным агентства, вертолет, на борту которого находились четверо военных и четверо спасателей, направлялся в зону эвакуации людей на острове Ява, где ранее произошло извержение вулкана.

Уточняется, что в результате извержения вулкана пострадали 10 человек.