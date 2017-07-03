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Вертолет со спасателями потерпел крушение в Индонезии
Восемь человек погибли в результате крушения спасательного вертолета на острове Ява в Индонезии. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на информацию властей.
По данным агентства, вертолет, на борту которого находились четверо военных и четверо спасателей, направлялся в зону эвакуации людей на острове Ява, где ранее произошло извержение вулкана.
Уточняется, что в результате извержения вулкана пострадали 10 человек.
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