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Игроки сборной Германии облили Лёва шампанским на пресс-конференции

Игроки сборной Германии облили Лева шампанским
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Футболисты сборной Германии по футболу поздравили главного тренера команды Йоахима Лёва с победой в Кубке конфедераций, во время его общения с журналистами, сообщает RT.
Несколько футболистов немецкой команды ворвались в пресс-центр стадиона "Санкт-Петербург", и, распевая песни, облили своего наставника шампанским прямо во время послематчевой пресс-конференции.
Сборная Германии победила Чили со счетом 1:0 и стала победителем Кубка конфедераций. "Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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