Игроки сборной Германии облили Лёва шампанским на пресс-конференции

Футболисты сборной Германии по футболу поздравили главного тренера команды Йоахима Лёва с победой в Кубке конфедераций, во время его общения с журналистами, сообщает RT.

Несколько футболистов немецкой команды ворвались в пресс-центр стадиона "Санкт-Петербург", и, распевая песни, облили своего наставника шампанским прямо во время послематчевой пресс-конференции.

Сборная Германии победила Чили со счетом 1:0 и стала победителем Кубка конфедераций. "Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.