В Москве проверят массовые задержки рейсов

Следователи Московской межрегиональной транспортной прокуратуры начали проверку из-за возможных нарушений со стороны авиакомпаний, которые 1 июля задержали более 110 вылетов, сообщается на сайте ведомства.

«В связи с этим инициирована проверка в связи с возможным нарушением перевозчиками лицензионного законодательства», — говорится в сообщении. В нем также отмечается, что ситуация находится на контроле ведомства, а особое внимание уделяется соблюдению прав пассажиров.

Если в действиях авиакомпаний будут выявлены нарушения, то «будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования».

Ситуация в аэропортах столицы осложнилась из-за последствий сильной грозы, прошедшей накануне.

Ранее сообщалось, что на 9 часов утра 1 июля было задержано и отменено более 200 авиарейсов. В Домодедово были задержаны 96 вылетов, семь отменено. В Шереметьево были задержаны вылеты 104 рейсов.

30 июня из-за непогоды аэропорты города были вынуждены приостановить работу. Было задержано и отменено более 300 рейсов.