Британка 18 лет завтракала и обедала в «Макдоналдсе»

Она заходила сюда по дроге на работу и в обеденный перерыв, тратя в неделю на фаст-фуд 150 фунтов. Ее ежедневный рацион состоял из макмаффинов, шоколадных кексов, большого количества газировки, а также бигмаков, чизбургеров и картошки фри. В итоге вес 37-летней женщины составил 150 килограммов.

Женщина, которая живет с мужем-ровесником и двумя детьми, призналась, что за прошедшие год возненавидела себя. «Раньше я смотрела на других людей и думала, что мечтала бы выглядеть как они. Я чувствовала себя неженственной и некрасивой», - рассказала она, добавив, что стеснялась того, что не может без проблем уместиться в офисном кресле.

Кроме того, особенно расстраивали британку насмешки друзей ее младшего сына, который был вынужден рассказать им, что его мама не толстая, а беременная.

«Он спросил меня, почему я толстая, и у меня не было ответа. Сын поинтересовался, не могла бы ли я уже завтра проснуться стройной», - рассказала она. Отчаяние ребенка побудило женщину взяться за себя.

Она сократила потребление калорий с 8000 до 1500 в день и начала заниматься спортом – сначала совершала длительные прогулки, затем - пробежки, а потом отправилась в спортзал.

Теперь она ест нежирную курятину, салат и домашние обеды, отказавшись от блюд с высоким содержанием сахара. Ее вес составляет 75 килограммов. Размер ее одежды уменьшился до восьмого, а на работе она получила повышение.