Белый дом опубликовал данные о зарплатах членов администрации президента



Белый дом обнародовал документ, в котором содержится информация о зарплатах членов администрации президента США



В соответствии с документом, ежегодная заработная плата сотрудников Белого дома варьируется от 30 тысяч долларов до 187 тысяч долларов. Сообщается, что Джаред Кушнер , являющийся старшим политическим советником Трампа, а также Иванка Трамп не получают жалование.



Больше всех среди членов администрации получает старший политический советник президента Марк Хаус с ежегодной зарплатой в 187 тысяч долларов. Глава Национального экономического совета при Белом доме Гэри Кон имеет наименьший оклад, который составляет 30 тысяч долларов.

Ранее Трамп также опубликовал информацию о своих доходах за 2016 год.