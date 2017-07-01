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Белый дом опубликовал данные о зарплатах членов администрации президента

Белый дом раскрыл зарплаты сотрудников
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Белый дом обнародовал документ, в котором содержится информация о зарплатах членов администрации президента США.
В соответствии с документом, ежегодная заработная плата сотрудников Белого дома варьируется от 30 тысяч долларов до 187 тысяч долларов. Сообщается, что Джаред Кушнер, являющийся старшим политическим советником Трампа, а также Иванка Трамп не получают жалование.
Больше всех среди членов администрации получает старший политический советник президента Марк Хаус с ежегодной зарплатой в 187 тысяч долларов. Глава Национального экономического совета при Белом доме Гэри Кон имеет наименьший оклад, который составляет 30 тысяч долларов.
Ранее Трамп также опубликовал информацию о своих доходах за 2016 год.
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Гэри Кон Джаред Кушнер
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