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Оскандалившаяся золотая медалистка и ее мать сбежали из Адыгеи
Золотая медалистка школы №1 Тахтамукайского района Заира Параук, которую публично обвинили в том, что она получила награду только из-за того, что ее мама работает в управлении образования, вместе с семьей уехала из Адыгеи. Об этом сообщили в программе «Прямой эфир».
Информацию подтвердила родственница семьи Параук.
«Женщина бедная уже просто взяла и уехала, с дочкой. Далеко. Это стресс большой, конечно, все во дворе, наверное, думают, что это личная неприязнь, вот и все. Если искать правду, пусть они у себя в семье правду поищут. Почему она ждала медаль, пока выдадут они, не говорила об этом раньше? Тут много вопросов», - рассказала она.
Ранее на торжественной церемонии в школе №1 Тахтамукайского района Адыгеи Рузанна Туко заявила, что ее одноклассница Заира Параук получила золотую медаль только из-за влияния ее матери-чиновницы на школьных учителей.
После этого в школе организовали проверку. В результате выпускные баллы были подтверждены у всех одиннадцатиклассников, кроме обвиненной золотой медалистки. Накануне сообщалось, что выпускники получили свои аттестаты.
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