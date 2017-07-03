Трамп и Абэ договорились усилить давление на Северную Корею

Также Трамп и Абэ в преддверии саммита G-20 в Гамбурге подтвердили намерение тесно сотрудничать между собой, а также с Южной Кореей.

22 июня президент США Дональд Трамп уведомил Конгресс о продлении санкций против Северной Кореи. Речь идет о мерах, введенных исполнительным указом от 26 июня 2008 года, а потом расширенных и дополненных указами от 30 августа 2010 года, 18 апреля 2011 года, 2 января 2015 года, 15 марта 2016 года.