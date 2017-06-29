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Трамп заявил, что Украина попросила США поставить ей "миллионы тонн" угля

Украина запросила у США «миллионы тонн» угля
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина запросила у Соединенных Штатов поставки угля, ей нужны миллионы тонн и немедленно.
"Украина запросила у нас миллионы, миллионы тонн угля прямо сейчас", — сказал Трамп, выступая в минэнерго США.
Ранее американские СМИ заявили, что Трамп в ближайшее время может объявить о поставках угля на Украину, однако он обнародовал лишь запрос.
Ранее украинский президент Петр Порошенко в ходе интервью трем украинским телеканалам заявил, что Украина закупит 2 миллиона тонн угля в американском штате Пенсильвания. Власти Украины заявили об отказе покупать уголь Донбасса.
Ранее украинские радикалы заблокировали поставки угля из Донбасса, в результате на Украине с 17 февраля были введены чрезвычайные меры в энергетике. В частности, предусмотрено продолжение мер по снижению потребления угля антрацитовой группы тепловыми электростанциями и применение в случае необходимости графиков почасового отключения электроэнергии и графиков аварийного отключения, а также введение особых графиков нагрузки энергоблоков атомных электростанций.
В 2016 году антрацит на Украину поступал из двух стран — России и ЮАР. В России закупили 566,7 тысячи тонн угля на 45,8 миллиона долларов, в ЮАР — 366,6 тысячи тонн на 22,9 миллиона долларов. На фоне продолжающейся торговой блокады Донбасса по итогам первого квартала 2017 года Россия осталась крупнейшим поставщиком угля на Украину.
Минэнерго
Дональд Трамп Петр Порошенко
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