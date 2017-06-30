Бедность россиян достигла самого высокого уровня с 2009 года

ВЦИОМа. Каждому десятому россиянину не хватает денег даже на продукты питания. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса «Потребительские возможности россиян: мониторинг», опубликованного на сайте

В мае 2014 года доля граждан страны, которые «едва сводили концы с концами», составляла три процента, но за следующие три года она выросла, сравнявшись с показателем 2009 года.

Около десяти процентов участника опроса заявили, что денег им не хватает даже на еду. Еще 29 процентов респондентов сообщили, что у них нет средств для покупки одежды. ВЦИОМ отмечает, что в подавляющем большинстве (80 процентов) сами россияне считают бедными тех, кому не хватает денег на еду и одежду.

Для 41 процента опрошенных проблемой оказалась покупка бытовой техники (телевизора, холодильника) и мебели. Еще 14 процентов респондентов заявили, что могут купить мебель и технику, но на большее средств у них не хватает.

При этом три процента участников опроса заявили, что могут позволить себе практически все.

Всего в разряд бедных попали 39 процентов респондентов, что стало максимальным показателем за последние восемь лет.

В 2009 году десять процентов россиян заявляли о затруднениях при покупке еды, а доля тех, чьи доходы не позволяли покупать одежду, составляла тогда 31 процент.