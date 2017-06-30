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Бедность россиян достигла самого высокого уровня с 2009 года
Каждому десятому россиянину не хватает денег даже на продукты питания. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса «Потребительские возможности россиян: мониторинг», опубликованного на сайте ВЦИОМа.
В мае 2014 года доля граждан страны, которые «едва сводили концы с концами», составляла три процента, но за следующие три года она выросла, сравнявшись с показателем 2009 года.
Около десяти процентов участника опроса заявили, что денег им не хватает даже на еду. Еще 29 процентов респондентов сообщили, что у них нет средств для покупки одежды. ВЦИОМ отмечает, что в подавляющем большинстве (80 процентов) сами россияне считают бедными тех, кому не хватает денег на еду и одежду.
Для 41 процента опрошенных проблемой оказалась покупка бытовой техники (телевизора, холодильника) и мебели. Еще 14 процентов респондентов заявили, что могут купить мебель и технику, но на большее средств у них не хватает.
При этом три процента участников опроса заявили, что могут позволить себе практически все.
Всего в разряд бедных попали 39 процентов респондентов, что стало максимальным показателем за последние восемь лет.
В 2009 году десять процентов россиян заявляли о затруднениях при покупке еды, а доля тех, чьи доходы не позволяли покупать одежду, составляла тогда 31 процент.
Ранее глава Счетной палаты Татьяна Голикова заявила, что число бедных в России за первый квартал 2017 года увеличилось на два миллиона человек. Количество граждан, которые находятся за чертой бедности, составило 22 миллиона человек.
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