Названы регионы России с самой высокой продолжительностью жизни



В России дольше всего живут жители Ингушетии, Дагестана и Москвы, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата

Сообщается, что в 2016 году средняя продолжительность жизни в России выросла до 71,87 года - "рекордного показателя за всю историю сбора этих данных". Средняя продолжительность жизни женщин - 77 лет, а мужчин - 66,5 лет.



Отмечается, что для Северо-Кавказского федерального округа этот показатель в среднем составляет 75 лет. При этом тройку регионов с самой высокой продолжительностью жизни возглавляет Ингушетия - 80,8 года. Издание уточняет, что "женщины здесь живут дольше мужчин на семь лет". Затем идет Дагестан - 77,2 года и Москва - 77 лет.



Согласно данным Росстата, в названных регионах с 2015 года длительность жизни увеличилась почти на полгода.



Также сообщается, что наименьший показатель продолжительности жизни в Тыве - 64,2 года, в Чукотском автономном округе - 64,4 года, а также в Еврейской автономной области - 65,8 года.