Президент Украины Петр Порошенко в интервью изданию Le Figaro заявил, что проблема коррупции на Украине с большим трудом поддается устранению из-за тяжелого советского наследия.

"Поскольку она идет издалека - от советской системы коррупции, которая была глубоко укоренена в обществе и в умах каждого", - сказал украинский президент, отвечая на вопрос, почему коррупцию на Украине так сложно и долго искоренять.

Однако Порошенко подчеркнул, что власти страны продвигаются вперед в борьбе с коррупцией.

"Я вам возражу, что мы добились блестящих результатов в борьбе с коррупцией и в реформах, которые затронули все секторы нашей экономики и общества", - отметил он.

Кроме того, Порошенко добавил, что проводить реформы в стране, где идет война, крайне непросто.

"Но это, однако, именно то, что мы сумели сделать. Мы стабилизировали инфляцию, восстановили экономический рост и снизили бюджетный дефицит", - заключил он.

Ранее агентство США по международному развитию (USAID) выделило почти $18 млн на программу поддержки борьбы с коррупцией на Украине.