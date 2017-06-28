Умер актер из «Девушки с татуировкой дракона»



На 57-ом году жизни скончался шведский актер Микаэль Нюквист , известный по роли в экранизации трилогии "Миллениум" шведского журналиста и писателя Стига Ларссона, передает Reuters

Отмечается, что Нюквист умер от рака легких.



По словам представительницы актера Алиссы Гудман, Нюквист скончался накануне в Стокгольме в окружении семьи. У актера осталась жена и двое детей.



Микаэль Нюквист наиболее известен по ролям в сериале "Бек" и в фильмах "Девушка с татуировкой дракона", "Девушка, которая играла с огнем" и "Девушка, которая взрывала воздушные замки". Кроме того, он снялся в фильмах "Погоня", "Миссия невыполнима: Протокол Фантом" и "Джон Уик".