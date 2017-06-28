Главные события у вас в почте
Умер актер из «Девушки с татуировкой дракона»
Фото: imago stock&people / Globallookpress
На 57-ом году жизни скончался шведский актер Микаэль Нюквист, известный по роли в экранизации трилогии "Миллениум" шведского журналиста и писателя Стига Ларссона, передает Reuters.
Отмечается, что Нюквист умер от рака легких.
По словам представительницы актера Алиссы Гудман, Нюквист скончался накануне в Стокгольме в окружении семьи. У актера осталась жена и двое детей.
Микаэль Нюквист наиболее известен по ролям в сериале "Бек" и в фильмах "Девушка с татуировкой дракона", "Девушка, которая играла с огнем" и "Девушка, которая взрывала воздушные замки". Кроме того, он снялся в фильмах "Погоня", "Миссия невыполнима: Протокол Фантом" и "Джон Уик".
Оставить комментарий