

Комитет по разведке палаты представителей США допросил экс-руководителя предвыборного штаба Хиллари Клинтон Джона Подесту в рамках расследования предполагаемого "российского вмешательства" в президентские выборы в США, пишет газета Hill.

Ранее сообщалось, что комитет планирует допросить Подесту. Подчеркивалось, что "Подеста станет одним из первых ключевых свидетелей, который выступит перед членами комитета". Кроме того, отмечалось, что встреча пройдет за закрытыми дверями.



По данным издания, Подесту заслушивали на протяжении примерно двух часов. Отмечается, что законодатели покидали помещение молчаливо. Подеста отметил, что комитет был заинтересован в том, что он знал о "кибератаках РФ".





"Президент и вся администрация имели дело с беспрецедентным распространением "вепонизации" (использовании в качестве оружия — ред.) плодов российской деятельности в киберпространстве, и они принимали лучшие решения, которые могли, от имени американского народа", — приводит газета слова Подесты