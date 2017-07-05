Аваков сообщил о втором этапе атаки вируса Petya

Правоохранительные органы Украины остановили второй этап кибератаки вируса Petya. Об этом в Facebook сообщил глава МВД Арсен Аваков.



«Пик атаки планировался на 16:00. Стартовала атака в 13:40. До 15:00 киберполиция заблокировала рассылку и активацию вируса с серверов информационной системы М.Е. Doc.», — написал он.



Аваков отметил, что на изъятых серверах есть «следы воздействия киберпреступников с очевидными источниками из Российской Федерации».

27 июня вирус Petya атаковалкомпьютерные системы на Украине, в России, Италии, Израиле, Сербии, США и других странах. При этом распространение вируса началось с украинских организаций.

Злоумышленники блокировали компьютеры жертв и требовали выкуп за информацию на них в размере 300 долларов в биткоинах. Позднее специалисты выяснили, что хакеры не планировали восстанавливать доступ к зашифрованным данным, а намеревались их уничтожить.