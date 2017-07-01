Главные события у вас в почте
В аэропортах Москвы 450 авиарейсов задержаны и 41 отменен
По данным на 06:30 по местному времени, в Домодедово задержаны 179 рейсов, еще два отменены, передает ТАСС. В Шереметьево задерживаются 270 рейсов, 39 отменены. Во Внукове задерживается один рейс.
Накануне Росавиация информировала о задержке свыше 130 рейсов из-за сложных метеоусловий.
Ранее МЧС распространило экстренное предупреждение о ливне, граде и усилении ветра в столичном регионе до 19-24 метров в секунду. Синоптики в свою очередь также дают неблагоприятный прогноз на эти выходные.
Оставить комментарий