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Российская Газета

В аэропортах Москвы 450 авиарейсов задержаны и 41 отменен

В аэропортах Москвы задержаны 450 авиарейсов
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По данным на 06:30 по местному времени, в Домодедово задержаны 179 рейсов, еще два отменены, передает ТАСС. В Шереметьево задерживаются 270 рейсов, 39 отменены. Во Внукове задерживается один рейс.
Накануне Росавиация информировала о задержке свыше 130 рейсов из-за сложных метеоусловий.
Ранее МЧС распространило экстренное предупреждение о ливне, граде и усилении ветра в столичном регионе до 19-24 метров в секунду. Синоптики в свою очередь также дают неблагоприятный прогноз на эти выходные.
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ИТАР-ТАСС
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