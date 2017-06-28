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США отказались предъявить доказательства подготовки Дамаском химической атаки
Власти США не будут обнародовать информацию, которая подтвердит выводы Вашингтона о подготовке сирийскими властями химической атаки. Об этом в среду, 28 июня, сообщает РИА Новости.
В ходе брифинга журналисты попросили представителя Госдепартамента Хизер Нойерт прокомментировать опубликованное в понедельник заявление Белого дома о том, что США наблюдают приготовления к химической атаке со стороны сирийцев. Ее также спросили, собирается ли Вашингтон «говорить что-то конкретно о химическом оружии». «Нет», — ответила Науэрт.
«[Доказательств] бы не стали приводить. Потому что это рассматривается как вопрос разведки. Как вы знаете, иногда всплывают такие вопросы, в детали которых мы не вдаемся. Но, безусловно, эта тема привлекла внимание правительства США на самом высоком уровне», — сказала Нойерт.
26 июня в Белом доме заявили, что сирийское правительство готовит еще одну атаку с применением химического оружия. Администрация Соединенных Штатов предупредила, что президент Сирии Башар Асад и его армия «заплатят высокую цену», если он совершит такое нападение.
В апреле на город Хан-Шейхун были сброшены химические боеприпасы, в результате чего погибли 87 человек, пострадали около 200. Сирийская оппозиция и страны Запада обвинили в атаке ВВС правительственных войск. В Дамаске заявили, что армия не применяла и не применяет химическое оружие на поле боя.
Президент США Дональд Трамп приказал три дня спустя нанести ракетный удар по аэродрому Шайрат, используемому сирийской правительственной авиацией. Всего было выпущено 58 крылатых ракет.
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