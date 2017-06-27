НАТО: Угроза России растет по всем фронтам

Председатель военного комитета НАТО Петр Павел заявил, что членам Североатлантического альянса необходимо быть готовыми к отражению возможных атак со стороны России. Он отметил, что государство заметно «развивает свой военный потенциал». Об этом сообщает Politico

«Есть моменты, которые должны нас волновать, мы должны оставаться готовыми. Поэтому мы воспринимаем эту даже потенциальную угрозу очень серьезно. Мы делаем все возможное, чтобы быть готовыми как с точки зрения возможностей, так и готовности к столкновению с любой потенциальной угрозой, которую мы знаем по Крыму, восточной Украине, чтобы не допустить повторения ни с кем из союзников НАТО», - сказал Павел.

По его словам, Россия несомненно успешно «развивает своей потенциал, как в традиционных, так и в ядерных компонентах».

Генерал также отметил, что военные учения России доказали, что Москва может развернуть войска и эффективно их использовать достаточно далеко от своей собственной территории.

«Когда дело доходит до намерения, это не так понятно, поэтому мы не можем четко сказать, что Россия имеет агрессивные намерения против НАТО», - добавил Павел.

Но растущее военное присутствие России и сообщения о размещении межконтинентальных баллистических ракет с ядерным потенциалом в Калининграде и Крыму, по словам генерала, заставляют альянс волноваться.