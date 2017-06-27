Секретарь Задорнова рассказала правду о его состоянии

«Информация, которая появилась сегодня, не соответствует действительности», - Заварзина.

Ранее источник из близкого окружения писателя заявил, что Михаил Задорнов отказался от дальнейшего лечения, так как курс химиотерапии не дал обнадёживающего результата.

«Миша тает на глазах. Не помогли ни европейские технологии, ни корифеи медицины. Все только руками разводят и тяжело вздыхают. Дескать, сделали все, что в их силах», - заявил источник.