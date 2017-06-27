Джигурда выиграл суд за наследство

«Суд удовлетворил исковое заявление Анисиной и Джигурды о признании права собственности на имущество по завещанию […] суд признал завещание и все наследство отошло Анисиной и Джигурде в равных долях», - заявил адвокат Анисиной Андрей Князев

Иск сестры Браташ Светланы Романовой , в котором женщина обвиняла Джигурду в изнасиловании родственницы, признан недействительным. Шоумен отметил, что теперь они с Анисиной обязаны «выполнить волю Браташ и открыть в Греции духовный центр имени отца Людмилы – Джонатана». Предположительно, Романова обжалует постановление суда. В том случае, если решение вступит в силу, Джигурда и Анисина получат три элитные квартиры в Москве, квартиру во Франции на Елисейских полях и несколько счётов в банках. Представитель Анисиной не смог назвать точную сумму, которая отходит его клиентке, однако отметил, что «речь идёт об очень приличных деньгах».

Бизнес-леди Людмила Браташ была обнаружена мертвой в собственной квартире 15 февраля 2016 года. На теле женщины были найдены следы от ссадин. Предположительно, перед смертью Браташ падала. Согласно официальной версии, смерть наступила в результате оторвавшегося тромба. Сестра Браташ Светлана Романова заявила, что Джигурда причастен к убийству женщины. Кроме того, девушка обвинила актёра в подделке завещания.