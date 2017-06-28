Народного артиста СССР Владимира Этуша перевели из реанимации в обычную палату, но пока он остается в больнице. Об этом во вторник, 27 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе Вахтанговского театра.

«Владимира Абрамовича сегодня перевели из реанимации в обычную палату. Но, как сказали врачи, еще несколько дней он должен понаблюдаться», — рассказал представитель пресс-службы.

В понедельник артист попал в НИИ имени Склифосовского. В больнице его состояние оценили как тяжелое. Этуш был госпитализирован после падения с лестницы в поликлинике.

6 мая Этушу исполнилось 95 лет. С юбилеем его поздравлял президент России Владимир Путин