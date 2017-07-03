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Украина и Сирия: названы темы переговоров Трампа и Путина
Президент США Дональд Трамп во время предстоящей встречи с российским лидером Владимиром Путиным планирует в первую очередь обсудить ситуации в Сирии и на Украине. Об этом сообщает CNN со ссылкой на сотрудников администрации Трампа.
В частности, Трамп якобы хочет поговорить с Путиным о российской поддержке президента Сирии Башара Асада. Как отмечает CNN, тема якобы имевшего место вмешательства России в американские выборы вряд ли будет подниматься.
Ранее в СМИ появилась информация, что Трамп поручил Совету национальной безопасности (NSC) Белого дома подготовить список возможных «уступок», которые он мог бы предложить Путину в ходе переговоров. Среди одной из уступок назывался возврат посольству России в США дипломатических «дач» в Нью-Йорке и Мэриленде. Их изъяли в 2016 году, когда президентом США был Барак Обама, объяснив такую меру «вмешательством России в выборы».
Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что Россия исходит из того, что встреча Трампа и Путина на саммите «Большой двадцатки» (G20) состоится так или иначе, потому что им надо «переговорить по многим вопросам». В Кремле заявили, что подготовка встречи Путина и Трампа началась, а ее формат и время согласуют по дипломатическим каналам.
Саммит G20 пройдет в Гамбурге 7-8 июля.
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