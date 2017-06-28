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Максакова рассказала о мужчине, помогшем ей пережить смерть Вороненкова
Оперная певица и вдова депутата Дениса Вороненкова Мария Максакова заявила, что киевский патриарх Филарет помог ей выйти из депрессии. Об этом сообщают «Факты».
Она подчеркнула, что «патриарх настолько одухотворенный, в нем такая могучая вера, что он по своему усмотрению может иной раз подарить частичку ее тому, кого считает достойным».
По мнению Максаковой, у Филарета «есть удивительное свойство - коснуться человеческой души». «Он благословил отпевание Дениса во Владимирском соборе… <…> Так вот, спустя неделю после трагедии я пришла в собор, где патриарх служил службу, и попросила его благословения. Он, увидев мое совершенно подавленное состояние, долго думал. А потом сказал: «Ми всi помремо… Тiльки вiн загинув за правду» (мы все умрем, только он погиб за правду). Кроме патриарха, эти слова мне никто не мог сказать», - отметила она.
После этого, по словам Максаковой, она почувствовала, что «начинает как-то возрождаться к жизни» и «постепенно приходить в себя».
В октябре 2016 года Максакова и Вороненков уехали на Украину. Бывший парламентарий заявил, что покинул Россию из-за «незаконного и несправедливого» уголовного преследования. Позже он получил украинское гражданство. В России Вороненков был объявлен в федеральный розыск по делу о мошенничестве.
Двадцать третьего марта Вороненкова застрелили возле гостиницы «Премьер-палас» в центре Киева. Глава полиции Киева Андрей Крищенко назвал это убийство заказным. В Госдуме заявили, что к преступлению причастны украинские спецслужбы, и посоветовали Максаковой обратиться в посольство РФ, потому что ей грозит «смертельная опасность».
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