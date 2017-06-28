Максакова рассказала о мужчине, помогшем ей пережить смерть Вороненкова

Она подчеркнула, что «патриарх настолько одухотворенный, в нем такая могучая вера, что он по своему усмотрению может иной раз подарить частичку ее тому, кого считает достойным».

По мнению Максаковой, у Филарета «есть удивительное свойство - коснуться человеческой души». «Он благословил отпевание Дениса во Владимирском соборе… <…> Так вот, спустя неделю после трагедии я пришла в собор, где патриарх служил службу, и попросила его благословения. Он, увидев мое совершенно подавленное состояние, долго думал. А потом сказал: «Ми всi помремо… Тiльки вiн загинув за правду» (мы все умрем, только он погиб за правду). Кроме патриарха, эти слова мне никто не мог сказать», - отметила она.

После этого, по словам Максаковой, она почувствовала, что «начинает как-то возрождаться к жизни» и «постепенно приходить в себя».

В октябре 2016 года Максакова и Вороненков уехали на Украину. Бывший парламентарий заявил, что покинул Россию из-за «незаконного и несправедливого» уголовного преследования. Позже он получил украинское гражданство. В России Вороненков был объявлен в федеральный розыск по делу о мошенничестве.