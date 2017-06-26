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Обзор зарубежных СМИ: Сборная под подозрением, Лаатикайнен в запое
Инопланетные цивилизации – угроза религии на Земле
Для христианского учения обнаружение внеземной жизни стало бы серьезным вызовом, пишет Helsingin Sanomat. Как считает лиценциат теологии Веса Ниссинен, даже обнаружение бактерий на соседних планетах произвело бы настоящую революцию в мировоззрении, соизмеримую с открытием Коперника в XVI веке. Но куда большим вызовом стало бы обнаружение именно разумной жизни.
Тяжелее всего пришлось бы, если бы с людьми установила связь или прибыла на Землю более развитая цивилизация. При этом пришельцы могли бы принести с собой собственные верования или же сами представляться людям в качестве богов. Однако Ниссинен считает, что христианская религия научилась приспосабливаться. Так, с большинством задач, которые традиционно выполняли религии, сегодня справляются естественные науки, права человека, законодательство и государство. Остаются лишь духовные задачи – например, придание жизни смысла. По его мнению, они сохранят свою актуальность и после встречи с инопланетными цивилизациями.
Вся сборная России на ЧМ-2014 попала под подозрение ФИФА
Все российские футболисты, принимавшие участие в чемпионате мира 2014 года, попали под подозрение FIFA в употреблении допинга. Как пишет приложение к Daily Mail, впервые в истории будет вестись расследование в отношении целой сборной, причем национальной.
Уточняется, что под подозрением находятся все 23 игрока, бывшие в Рио, и еще 11 российских профессиональных футболистов. По сведениям газеты, у ФИФА имеется настоящее досье с уликами на каждого игрока, однако пока неясно, какие действия она предпримет. То, что под подозрение попали российские футболисты, ставит под вопрос проведение в России следующего чемпионата мира по футболу, говорится в статье.
Российских туристов ждут в Иране
Иранские власти намерены привлечь турпоток из России, пишет Javan. Как отметила вице-президент Исламской республики Иран, руководитель Организации культурного наследия, ремесел и туризма Захра Ахмадипур, Россия – это колоссальный потенциальный рынок для туриндустрии Ирана.
В настоящее время перед властями страны стоит задача на постепенное выравнивание числа туристов, выезжающих в Россию, и прибывающих в Иран. Планируется развивать инфраструктуру и предлагать туры для россиян, спасающихся зимой от экстремальных холодов (сейчас они едут отдыхать в такие страны, как Турция, Египет, а также в Дубай), а также российских мусульман. После этого могут подтянуться и туристы из Центральной Азии, считают власти страны. В настоящее время российские туроператоры имеют крайне мало представления об Иране и тех возможностях, которые есть в стране, говорится в статье. Еще одна причина, по которой россияне не едут в Иран – очень большие расходы. Кроме того, есть нехватка гидов, владеющих русским языком.
Пьянство помешало финнам отвоевать Выборг
В августе 1941 года армия Финляндии готовила операцию по возвращению Выборга. Начальник штаба Вало Нихтиля пытался передать сообщение о развитии событий новому командующему армейским корпусом Тааветти Лаатикайнену. Однако, как пишет Helsingin Sanomat, план сорвался во многом из-за того, что Лаатикайнен был в запое.
Об этом финский историк Лассе Лааксонен пишет в книге «Водка, нервы и наказания». Он исследовал влияние пьянства и нервных срывов на принятие решений военным командованием армии Финляндии. В той истории Лаатикайнен почти не отреагировал на сообщения Нихтиля – по крайней мере, не внес изменения в планы. Лааксонен выступает при этом против запоздалого морализирования пьянства в армии: «Напряжение на войне было, конечно, очень сильным, и каким-то образом надо было выпускать пар».
Украинцы-обманщики, проникшие в ФРГ под видом сирийцев, судятся с немецкими властями
Семья украинцев, выдавшая себя за сирийцев и получившая статус беженцев в Германии, судится с министерством ФРГ по делам миграции. Как сообщает Die Welt, после того, как обман был вскрыт, немецкие власти отменили постановление о предоставлении убежище. Украинцы теперь пытаются обжаловать это решение.
Отмечается, что украинская семья, выдавая себя за беженцев из Сирии, добилась одобрения прошения о предоставлении убежища в марте 2015 года. При этом решение было принято без проведения личного собеседования. Однако в общежитии для беженцев украинцы стали рассказывать его обитателям, как легко им удалось обмануть власти ФРГ. В результате 13 апреля 2016 года решение было аннулировано. Украинская семья в ответ подала жалобу против нового решения.
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