Обзор зарубежных СМИ: Сборная под подозрением, Лаатикайнен в запое

Инопланетные цивилизации – угроза религии на Земле

Для христианского учения обнаружение внеземной жизни стало бы серьезным вызовом, пишет Helsingin Sanomat . Как считает лиценциат теологии Веса Ниссинен, даже обнаружение бактерий на соседних планетах произвело бы настоящую революцию в мировоззрении, соизмеримую с открытием Коперника в XVI веке. Но куда большим вызовом стало бы обнаружение именно разумной жизни.

Тяжелее всего пришлось бы, если бы с людьми установила связь или прибыла на Землю более развитая цивилизация. При этом пришельцы могли бы принести с собой собственные верования или же сами представляться людям в качестве богов. Однако Ниссинен считает, что христианская религия научилась приспосабливаться. Так, с большинством задач, которые традиционно выполняли религии, сегодня справляются естественные науки, права человека, законодательство и государство. Остаются лишь духовные задачи – например, придание жизни смысла. По его мнению, они сохранят свою актуальность и после встречи с инопланетными цивилизациями.

Вся сборная России на ЧМ-2014 попала под подозрение ФИФА

Все российские футболисты, принимавшие участие в чемпионате мира 2014 года, попали под подозрение FIFA в употреблении допинга. Как пишет приложение к Daily Mail , впервые в истории будет вестись расследование в отношении целой сборной, причем национальной.

Уточняется, что под подозрением находятся все 23 игрока, бывшие в Рио, и еще 11 российских профессиональных футболистов. По сведениям газеты, у ФИФА имеется настоящее досье с уликами на каждого игрока, однако пока неясно, какие действия она предпримет. То, что под подозрение попали российские футболисты, ставит под вопрос проведение в России следующего чемпионата мира по футболу, говорится в статье.

Российских туристов ждут в Иране

Иранские власти намерены привлечь турпоток из России, пишет Javan . Как отметила вице-президент Исламской республики Иран, руководитель Организации культурного наследия, ремесел и туризма Захра Ахмадипур, Россия – это колоссальный потенциальный рынок для туриндустрии Ирана.

В настоящее время перед властями страны стоит задача на постепенное выравнивание числа туристов, выезжающих в Россию, и прибывающих в Иран. Планируется развивать инфраструктуру и предлагать туры для россиян, спасающихся зимой от экстремальных холодов (сейчас они едут отдыхать в такие страны, как Турция, Египет, а также в Дубай), а также российских мусульман. После этого могут подтянуться и туристы из Центральной Азии, считают власти страны. В настоящее время российские туроператоры имеют крайне мало представления об Иране и тех возможностях, которые есть в стране, говорится в статье. Еще одна причина, по которой россияне не едут в Иран – очень большие расходы. Кроме того, есть нехватка гидов, владеющих русским языком.

Пьянство помешало финнам отвоевать Выборг

В августе 1941 года армия Финляндии готовила операцию по возвращению Выборга. Начальник штаба Вало Нихтиля пытался передать сообщение о развитии событий новому командующему армейским корпусом Тааветти Лаатикайнену. Однако, как пишет Helsingin Sanomat , план сорвался во многом из-за того, что Лаатикайнен был в запое.

Об этом финский историк Лассе Лааксонен пишет в книге «Водка, нервы и наказания». Он исследовал влияние пьянства и нервных срывов на принятие решений военным командованием армии Финляндии. В той истории Лаатикайнен почти не отреагировал на сообщения Нихтиля – по крайней мере, не внес изменения в планы. Лааксонен выступает при этом против запоздалого морализирования пьянства в армии: «Напряжение на войне было, конечно, очень сильным, и каким-то образом надо было выпускать пар».

Украинцы-обманщики, проникшие в ФРГ под видом сирийцев, судятся с немецкими властями

Семья украинцев, выдавшая себя за сирийцев и получившая статус беженцев в Германии, судится с министерством ФРГ по делам миграции. Как сообщает Die Welt , после того, как обман был вскрыт, немецкие власти отменили постановление о предоставлении убежище. Украинцы теперь пытаются обжаловать это решение.

Отмечается, что украинская семья, выдавая себя за беженцев из Сирии, добилась одобрения прошения о предоставлении убежища в марте 2015 года. При этом решение было принято без проведения личного собеседования. Однако в общежитии для беженцев украинцы стали рассказывать его обитателям, как легко им удалось обмануть власти ФРГ. В результате 13 апреля 2016 года решение было аннулировано. Украинская семья в ответ подала жалобу против нового решения.