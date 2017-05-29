Гластонбери: культурная помойка

В Англии завершился ежегодный музыкальный фестиваль Гластонбери - одно из главных событий в британском мире музыки. Несмотря на то, что на территории фестиваля было установлено порядка 40 тысяч контейнеров для сбора мусора и большое количество передвижных туалетов, к концу срока своего проведения он оказался превращенным в грандиозную свалку. Как прошел культовый фестиваль Гластонбери - в нашей фотогалерее
13:42 фоторепортаж
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Последствия фестиваля Гластонбери. Для того чтобы обеспечить очистку этой территории площадью 900 акров (более 3,5 кв. км.) набрана команда из 800 волонтеров, которым необходимо будет работать в течении нескольких недель
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Среди многочисленных гостей мероприятия были не только музыкальные группы со всего мира, но и звезды первой величины - Брэдли Купер, Джонни Депп, Бред Питт
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Брэдли Купер, недавно закончивший работу над своей режиссерской работой “Звезда родилась”, прибыл на фестиваль, чтобы выступить со сцены с песней, которую он поет в фильме
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Джонни Депп
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Выступление Кэти Перри
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