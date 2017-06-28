Эрдоган заявил о возможности проведения новой военной операции в Сирии



Турция готова провести военную операцию на севере Сирии и включить в свою зону контроля такие города, как Манбидж и Ракка, чтобы не допустить там возникновения курдского государства. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил «Известиям»

По словам турецкого президента, Анкара готова «при малейшей угрозе» провести еще одну масштабную военную операцию.



«Сейчас в Сирии идут негативные процессы. Если это приведет к возникновению угрозы для наших границ, мы отреагируем так же, как в ходе операции "Щит Евфрата"», — рассказал Эрдоган газете.





Кроме того, Эрдоган выразил сожаление, что страны, являющиеся стратегическими партнерами Анкары, «действуют заодно с террористами» из курдских организаций « Партии демократического союза » (PYD) и ее военного крыла «Отрядов народной самообороны» (YPG).



Речь идет о США, которые обучают и оснащают вооруженные формирования сирийских курдов, чтобы использовать их в борьбе против террористов группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), отмечает газета.

Также «Известия» указывают, что заявление Эрдогана вызвало серьезную озабоченность в России и США. Москва постарается не допустить большой войны между Турцией и курдами, отмечает издание.