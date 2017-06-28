Бывший менеджер Емельяненко рассказал о преподнесенных Федором сюрпризах

«В последнее время очень часто сюрпризы от него были. Но это его дело, и раз он хочет — пусть попробует», — сказал Финкельштейн.





Также он отметил, что Федору нет смысла менять промоушен Bellator, который организовывал бой с американцем Мэттом Митрионом . «Лучше оставаться, конечно. Нормальный промоушен у него. Вряд ли кто-то сейчас что-то ему предложит», — добавил Филькенштейн.

По контракту у Емельяненко осталось еще два боя с Bellator. В прошедшем поединке Емельяненко проиграл нокаутом американскому борцу Мэту Митриону. Бой прошел 26 июня в Нью-Йорке.