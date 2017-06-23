Главные события пятницы

Российский флот атаковал объекты ИГ

Корабли Военно-морского флота (ВМФ) России выпустили шесть крылатых ракет «Калибр» по объектам террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Путин состыковал "Турецкий поток"

В пятницу, 23 июня, президент России Владимир Путин прибыл на борт судна-трубоукладчика, которое в настоящее время прокладывает газопровод «Турецкий поток», и позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану , чтобы обсудить прокладку газопровода и планы на будущие поставки. Об этом сообщает Life.

Порошенко готовят импичмент

Несколько парламентских фракций Украины намерены запустить процедуру импичмента президента страны Петра Порошенко. Об этом пишет газета "Известия"

Песков объяснил, почему промок Путин

Владимир Путин отказался воспользоваться зонтом во время возложения венка к Могиле Неизвестного солдата, так как это противоречило характеру церемонии. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков . Его слова передаёт Московский комсомолец

Экспертиза не смогла найти алкоголь в крови "пьяного" мальчика

Фото: кадр из видео

Повторная судмедэкспертиза не подтвердила высокое содержание алкоголя в крови шестилетнего Алексея Шимко , которого сбил автомобиль во дворе дома в Подмосковье. Об этом со ссылкой на заключение Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД по Московской области сообщает Life.

"Я отомстила за всех": медалистка разоблачила одноклассницу на выпускном

Выпускница-отличница из Адыгеи Рузанна Туко на вручении медалей со сцены заявила о том, что ее одноклассница незаслуженно получила золотую медаль. Видеозапись ее выступления опубликовал YouTube-канал «Типичный Краснодар».

Квартирные скандалы в Крыму набирают обороты

Семья с шестью детьми из Севастополя осталась без подаренной властями четырехкомнатной квартиры. Об этом сообщает Business FM.

Роскомнадзор выдвинул ультиматум Дурову

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что в России могут заблокировать популярный мессенджер Telegram, если его руководство не выполнит требование российского законодательства. Об этом сообщает РИА Новости.

Порошенко лично возглавит операцию в Донбассе

Киев готовит законопроект, согласно которому президент Украины возглавит операцию в Донбассе. Об этом сообщает «Новая газета».