Как живется мисс «Самые длинные ноги»

Американка Чейз Кеннеди считает, что у нее самые длинные ноги в США. Чейз при собственном росте 195,5 см имеет ноги длиной 129,5 см. Девушка пробовала себя в качестве модели, однако, ей сказали, что у нее слишком большой рост для подиума. Благодаря своему высокому росту Чейз преуспела в баскетболе, но не оставляет надежд стать моделью. Как живется мисс «Самые длинные ноги» - в нашей фотогалерее
11:48 фоторепортаж
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“Мне нравятся мои ноги. Я бы не хотела быть другой, – рассказывает девушка. – Я считаю, что в Америке у меня рекордная длина ног. Мне нравится быть высокой”
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В школе красавицу называли “ногастой” и “жирафом”
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