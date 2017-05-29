Как живется мисс «Самые длинные ноги»

Американка Чейз Кеннеди считает, что у нее самые длинные ноги в США. Чейз при собственном росте 195,5 см имеет ноги длиной 129,5 см. Девушка пробовала себя в качестве модели, однако, ей сказали, что у нее слишком большой рост для подиума. Благодаря своему высокому росту Чейз преуспела в баскетболе, но не оставляет надежд стать моделью. Как живется мисс «Самые длинные ноги» - в нашей фотогалерее